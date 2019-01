El día a día de los famosos

Javier Calvo se convierte en Milagros. El creador y director de 'La llamada' ha contado que tendrá que convertirse en la hermana Milagros en el musical ya que Roko no puede hacerlo. Incluso ha compartido la imagen de cómo lucirá: "Por motivos personales hoy @RokoOficial no podrá hacer la función de @lallamada_. Al no encontrar una sustituta disponible, hoy, por primera y única vez, haré yo mismo de Milagros. Ha llegado el momento. Que dios me pille confesado".