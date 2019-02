El día a día de los famosos

Sandra estrena profesión. La presentadora se ha estrenado como 'youtuber' en esta alfombra roja de los premios Goya. Así lo contaba ella misma junto a esta imagen. "Ilusionada de esta nueva aventura como YouTuber. Me recuerda a mis inicios, me hace sentir tan viva como me siento ¡los límites te los pones tú! Espero que me acompañéis!", comentaba la presentadora.