El día a día de los famosos

Jennifer Lopez celebra su aniversario. La cantante ha compartido varias imágenes en su Instagram para celebrar el su segundo aniversario con su novio, Alex Rodriguez:

"Dos años de risaDos años de diversiónDos años de aventurasDe entusiasmo de crecer y aprender.De la verdadera amistad¡Y tanto amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable ... en medio de nuestra vida siempre en constante movimiento ... me haces sentir como un adolescente empezando de nuevo ... Me sorprendes de la forma más maravillosa que recuerdo, me siento bendecida por haberte encontrado en este momento en este momento ... nuestro tiempo ... Te Amo Macho ... #atapontheshoulder # 2years".