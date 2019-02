¿Te has perdido alguna de nuestras portadas de la versión en papel? Que no cunda el pánico porque hemos recopilado todas las portadas de la revista '¡Qué Me Dices!' del año 2019 para que les eches un vistazo. Descubre qué famosos han ocupado nuestra primera plana y qué temas tratamos en portada. ¿Comenzamos? Elige qué portada de 'QMD!' ha sido tu favorita