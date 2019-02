El día a día de los famosos

Verdeliss enseña su cuerpo tras el nacimiento de su hija. La bloguera ha compartido en su Instagram una foto de su tripa postparto tras la llegada al mundo de su pequeña Miren. Junto a ella explica que a pesar de haber sido su mejor recuperación física, preferiría estar peor si su hija estuviera bien: "El cuerpo de la mujer tras dar a luz está sobrevalorado. Me habéis escrito mucho para que os muestre la evolución postparto...y mientras me hacía la foto, a 10 días del nacimiento de Miren, efectivamente, ésta ha sido mi mejor recuperación física. ¿Pero sabéis qué? Me importa 4 higas. Firmaba ahora mismo por un vientre abultado, una piel flácida y repleta de estrías por no tener que masajear la espaldita de mi bebé con cada bradicardia, por no ver como su cuerpecito se cansa de respirar y vuelve a las gafitas nasales, por no imaginar el dolor con cada sondaje o pinchazo...por no, por no, por no...mi cuerpo le falló a ella 😔".