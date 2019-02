La semana de los famosos

¡Felicidades! La hermana de Cristiano Ronaldo va a dar la bienvenida a su tercer hijo. La que fuera ganadora de 'Supervivientes' tiene dos hijos fruto de su matrimonio con José Pereira. Muchos rostros conocidos, entre ellos su cuñada Georgina se han alegrado mucho. Para dar la feliz noticia, Katia ha compartido una emotiva y dura carta en su Instagram:

"Y ser madre duele, duele tantas veces…Siento un miedo angustiante por mi futuro, miedo de no tener salud, miedo de los mareos, de los cambios de humor, de los cambios de rutina, de las noches de dormir mal, de los vómitos constantes mezclados con lágrimas. Me duele dudar sobre si estoy lista para ello o no, cuando yo estaba segura de que sí lo estaba, del cuerpo marcado por las emociones… Me duele tener que elegir entre las contracciones de un parto natural o una cesárea. Me duele renunciar a mi propia vida para poder vivir la de otro. Y cómo duele ser sólo una madre, cuando quisiera ser, al menos, tres madres. ¡Pero sé que este dolor va a pasar! Sé que va a pasar porque este dolor me va a enseñar a ser más fuerte, a ser más valiente. Dios mío, el amor está dentro de mí. ¡No tiene tamaño, no tiene ni siquiera comparación! Y por eso mismo duele. ¡No es fácil! Es un trabajo duro, sin holguras o días de descanso, pero la recompensa es magnífica, es una bendición maravillosa y única. Estoy aprendiendo a cuidar de mí una vez más, porque necesito cuidar de otro minicorazón que late fuerte dentro de mí. He aprendido que merece la pena, que Dios es justo para los que creen en él. He aprendido que ser madre es amar a alguien más que a nada en la vida, más a nosotros mismos. Y que este ser que está dentro de mí me escogió para ser su madre, así que yo amaré a mi bebé que está por llegar con toda mi alma".