La semana de los famosos

María José Suárez, criticada por su físico. Después de publicar esta foto, la modelo ha recibido críticas por su "tripa", y ha querido defenderse con este alegato: "Fotos del mismo día por la tarde de la publicada hace un momento pero con otro bikini a ver si este me hace menos tripa que no os ha gustado la anterior! No soy perfecta ni pretendo serlo! Besos a tod@s!".