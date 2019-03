La semana de los famosos

Flora Gonzalez habla de la realidad de Instagram. "Instagram vs. realidad. A ver si sois capaces de encontrar las mil diferencias. Por esto mismo, amigos, no hay que comparar las fotos que vemos por aquí con nuestra vida real. Ahora mismo estoy en chándal, en Madrid, subiendo una foto de #Roma a la que le he puesto el cielo azul 😅 y posaba como si nada mientras mis amigas me sujetaban el abrigo. Las redes sociales son un juego y no deben influirnos más allá de entretenernos y mantenernos en contacto. Sed felices 😁", ha escrito la influencer en su cuenta de Instagram. Y tú, ¿qué crees?