El día a día de los famosos

Shaila Dúrcal y la imagen que la emociona. "No sabéis lo que significa esta imagen para mi, me la ha mandado mi hermano Tony. Otro atardecer en mi precioso Torrelodones, Madrid. Me crié viendo estos atardeceres con mis padres, con la silueta de la cruz del Valle de los Caídos y el Escorial de fondo donde se casaron mis padres. Aquí están las cenizas de mis padres, en estos atardeceres siempre estarán con nosotros y siempre tendremos los mejores recuerdos de la familia y sobretodo de ellos...", ha escrito la cantante junto a esta imagen que ha compartido en Instagram.