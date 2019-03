El día a día de los famosos

El mensaje feminista de Elisa Mouliaa. "Es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo..La desnudez del cuerpo lo es, lo complicado es desnudar el alma. - Elisentipensante. #tranceparencia#porladesnudezdelalma 🙏 #elisentipensante 📷 @adolfo_gosalvez gracias por retratarme tal y como soy :) 💄💇‍♀️ @olayavascomakeup. ..• Abro un debate sobre feminismo en relación a lo físico: Para mi el feminismo es que la mujer se muestre tal y como es, con sus curvas o sus estrías, donde ella se sienta una reina que es lo que es, como lo son estas mujeres que desbordan talento y se desnudan: Madonna o Beyoncé. Viva la mujer que pisa fuerte. Feminismo no es ocultar tu cuerpo, es hacer con el lo que de la real gana. Feminismo es dejar de juzgarnos por si enseñamos más o menos. El pecado está en los ojos del que mira. Por ir en minifalda una no va provocando. Mostrar lo que te apetezca porque te apetece no es la mujer sino EMPODERANDOSE de una santa vez. Basta ya.#ladelgadalineaentreelfeminismoylomonjilquehayultimamente #Basta#LibertadAmoryRespetoY lo digo hoy y no el 8 de marzo porque todos los días son 8 de marzo".