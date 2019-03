La semana de los famosos

Lucía Rivera. "No somos más débiles. No somos juguetes. No somos objetos sexuales. No somos máquinas de hacer hijos. No somos sacos de boxeo. No somos malas conductoras. No somos menos trabajadoras. No somos animales de compañía. No somos amas de casa. No somos putas, no somos zorras, no somos aprovechadas, no somos busconas, no somos victimistas.. Somos independientes. Somos fuertes, más de lo que pensamos. Mejor dicho: más de lo que nos quieren hacer pensar. Grita bien fuerte por las que hoy no pueden y por cada una de nosotras. Y gracias, gracias a todas las luchadoras que nos han hecho llegar tan lejos, gracias a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, a mis tías, a ti que estás leyendo esto. Feliz día a todas las mujeres. Y a seguir luchando. 8M 💜".