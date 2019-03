El día a día de los famosos

Tania Llasera, sin complejos. "En esta foto se aprecia como mi barriga ya no es tersa y le cuesta volver a su sitio, es normal, he tenido 2 hijos en 2 años seguidos! Estoy feliz con lo bueno y lo no tan Bueno que viene de la mano de la bimaternidad. Tengo días mejores y peores como todas, pero me esfuerzo en ver siempre el vaso medio lleno. #imperfecta pero #perfecta a mi modo de verme #maternidad#realidades #esto es así #soycomosoy #flacidezbarriguil", ha escrito la presentadora junto a esta foto en la enseña su cuerpo tal y como es, y ¡es preciosa!