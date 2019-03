El día a día de los famosos

Albert Rivera come en el coche. Estamos en plena campaña electoral y los políticos no paran de viajar por España. El líder de Ciudadanos ha estado en Valencia y no se quería quedar sin comer paella, aunque fuera en el coche: "No he podido quedarme a comer en Valencia en plenas Fallas, pero la paella no la perdono 😜😋✌🏼 ".