El día a día de los famosos

Aurah Ruiz nos deja sin palabras. La ex gran hermana ha compartido un vídeo en el que lleva una toalla, un gorro y unas gafas de sol, que poco a poco se va quitando mientras hace que desfila por una pasarela. Nada más llegar a la cámara, se da la vuelta y sonríe. Junto al vídeo escribe: “Yo entrando en el funeral de mi ex como 💔 🤣(etiqueta a una mejor amiga) 😈😜". Lo que no ha especificado ha sido a qué expareja se refiere... ¿Jesé? ¿Suso?