El día a día de los famosos

Andrea Molina felicita a su hermanitos. "Aún recuerdo los nervios con los que entré al hospital el día en que nacisteis . Sentía nervios, ilusión y unas locas inmensas de veros !! Mi insistencia en pedirle a mama un hermanito surgió efecto. Recuerdo que solo tenia 12 añitos, pero me sentía super mayor porque de pronto me convertí en “hermana mayor”. Sois lo más importante de mi vida con mami y la avia . Me siento tremendamente orgullosa del equipo que formamos, de la familia que somos, de la unión que tenemos , de nuestra complicidad, de la confianza que tenemos para contarnos todo. ..Querida ratona, aprendo tanto de ti ... Admiro tu fuerza, tu espontaneidad, tu capacidad de reírte de ti misma y de saber hacernos reír a los que estamos a tu lado siempre, hasta cuando estamos tristes. La forma en la que nos entendemos con solo mirarnos sin tener que decir ni una sola palabra. De ti rey, admiro tu gran sensibilidad , la forma en la que nos cuidas, nos proteges y nos quieres. A las tres, a tus chicas . Te estás convirtiendo en un hombre maravilloso lleno de sensibilidad y de carisma del cual estamos tremendamente orgullosas mama y yo . Eres GRANDE pitufo, que nadie nunca te haga creer lo contrario. Ser diferente es sinónimo de ser especial , y tu lo eres y mucho ! ..Os quiero , os quiero mucho. Si algo he aprendido teniéndoos a mi lado es que el tiempo vuela. Querida familia, sigamos riendo como lo hacemos, de todo y de nada. Sigamos bailando como locos cuando y donde queramos , queriéndonos como lo hacemos, viviendo la vida con tanta intensidad y sin soltarnos de la mano nunca . Lo que tenemos no mucha gente lo tiene, somos unos afortunados. Lo estamos haciendo bien, muy bien y yo no puedo ser más feliz por ello. Gracias mami por haber creado esta familia tan MARAVILLOSA. .. Felices 16 añazos gordos míos, por toda una vida juntos viéndoos crecer, sonreír y disfrutar como lo hacéis. Siempre a vuestro lado, justo detrás de vosotros 💛", escribe la hija de Lydia Bosh junto a esta imagen.