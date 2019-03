El día a día de los famosos

Carlota Corredera conoce a su ídolo. La presentadora ha tenido la oportunidad de hacerse una fotografía con el director Pedro Almodóvar, y ha querido compartirlo con sus seguidores: "Aún me tiemblan las piernas, hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto por conocer a un ídolo, perdona por el asalto, gracias por tu generosidad y cercanía, gracias por aceptar esta foto inolvidable, éxitos con #DoloryGloriaPedrooooooooooooooooooooooooo #comounaniña #emocionada#felizdeconoceraungenio#teidolatropedro #almodóvarforever".