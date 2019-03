La semana de los famosos

¡Felicidades! Con esta tierna imagen, la actriz ha celebrado su 29 cumpleaños. Natalia se encuentra en su mejor momento gracias a la llegada de su hija Lia, de la que está totalmente enamorada: "¡ 2 9 A Ñ A Z O S ! Hoy cumplo mi último año como veinteañera, mis últimos veinti.. y los celebro con el regalo más bonito que la vida podía darme. No sé ni cómo he llegado hasta aquí...cierro los ojos y me sigo viendo con dos trenzas largas y comiéndome la leche condensada a cucharadas... y, aunque lo sigo haciendo, y sigo llevando trenzas, porque nunca hay que descuidar el/la niño/a que hay en ti, ha llovido mucho... Millones de experiencias, momentos increíbles, decisiones, aciertos y errores gracias a los cuales soy lo que soy hoy y, por eso mismo, no cambiaría ni un ápice de todos ellos... Tengo la familia más increíble de este planeta, la elegida y la no elegida, el mejor compañero de viaje, que hace de cada día un cumpleaños, un San Valentín y un todo.. la profesión que más feliz podía hacerme y, desde hace 2 meses y medio tengo a Lia, que ilumina con su luz cada día de mi vida, sin duda mi mejor regalo... ♥️🙏¡¡G R A C I A S por todas las felicitaciones y los mensajes taaan bonitos!! Sin duda, este es un cumpleaños muuuy especial... ¡Feliz miércoles y ¡¡!Feliz #DíaInternacionalDelTeatro !!".