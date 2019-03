El día a día de los famosos

Noelia López, así se pone en forma. "Y aquí seguimos. En Agosto de 2017 comenzamos a entrenar, en mi sexto mes postparto. Llevo toda la vida haciendo deporte, pero nunca me había sentido tan en forma y tan motivada, y nunca había necesitado tanto entrenar como rutina. Much@s me decís que os cansáis solo de verme en los circuitos 😂, otr@s much@s os habéis motivado para entrenar; a mi hasta me desaparecen los dolores de espalda. Qué importante tener hábitos y motivaciones en nuestro día a día para sentir la vida de otra forma, siempre más bonita💪🏻", ha escrito la modelo junto a esta foto en la que nos enseña una parte de su entrenamiento.