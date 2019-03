Es evidente que el tiempo no pasa igual para todos. Y menos para nuestros famosos. Algunos se cuidan muchísimo y otros, casi nada. Sólo hay que echar un vistazo a este ránking que hemos elaborado para darse cuenta. A qué no sabías que David Beckham y Tobey Maguire nacieron el mismo año. Y eso que el ex futbolista se cuida muchísimo, pero contra el ‘prota’ de Spiderman no hay quién pueda. ¿Se quedaría con los poderes del súper héroe cuando le dio vida o qué hace para parecer un eterno jovencito? No es el único. Butragueño y el mismísimo Brad Pitt también comparten los 55, Springsteen y Sabina, 69 y así unos cuántos famosos más. No te pierdas este listado de celebrities porque no tiene desperdicio…