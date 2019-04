El día a día de los famosos

Macarena Gómez bromea con su trabajo. "Oh, oh, pillados sin saber fecha de emisión!! @pepa_rus @fernando_tejero", ha escrito la actriz junto a sus compañeros de 'La que se avecina', que aún no saben qué día se va a estrenar la nueva temporada de la serie. Y en vez de enfadarse, prefiere tomárselo con humor.