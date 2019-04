Hilaria Baldwin, rota de dolor. La mujer de Alec Baldwin ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, junto a esta foto, que su embarazo no es viable, y que probablemente sufra un aborto involuntario. "El embrión tiene un latido del corazón, pero no es fuerte, y el bebé no está creciendo mucho. Así que esperamos, y esto es difícil. Tanta incertidumbre ... pero las posibilidades son muy, muy pequeñas, de que este sea un embarazo viable", explica.

Da las gracias a su familia, amigos y equipo médico, y pide comprensión y cariño en los comentarios. "Me siento bendecida con mi maravilloso médico, mis queridos amigos y mi amorosa familia ... Mi esposo y mis cuatro bebés están sanos y me ayudan a mantener la calma y a tener perspectiva de lo verdaderamente hermosa que es la vida, incluso cuando a veces me parece fea".