El amor no entiende ni de clases sociales ni de profesiones y para muestra este ranking que nos hemos currado de políticos que se han enamorado de famosas. Los últimos en conocerse han sido Malú y Albert Rivera, pero desde luego que no son los únicos. ¿Quién no recuerdo el sonado romance que vivieron Isabel Pantoja y Julián Muñoz o Marilyn Monroe y Kennedy? No dejes de leer, os vais a sorprender…