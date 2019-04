El día a día de los famosos

Víctor Sandoval desvela su operación estética. El colaborador de 'Sálvame' ha pasado por quirófano, tal y como el mismo nos ha demostrado con esta imagen en la que se ve su gran cambio. "Por fin tengo la nariz RECTA, sin CABALLETE y con la punta mas redondeada y levantada!! Sin cirugía, en 5 minutos y gracias a @josemanuelgomezvillarque me hizo una remodelación nasal con hidroxiapatita calcica! La ciencia avanza q es una barbaridad! Lo próximo q me haré también os sorprenderá muchísimo! Mañana tengo mi sección en Sálvame, no os asustéis al verme, tengo el efecto lógico del post-operatorio y soy un monstruo!!! 😂😂 ... la cara inflamadisima, los ojos ni se ven! Parezco un 🐒 monito 😂😂 pero mis perritos necesitan ser adoptados y estaré deforme pero intentando buscarles un hogar 🐾 #victorsandoval #sandovalizate#perroquebien #telecinco#mediasetespaña #salvame", ha escrito en Instagram-