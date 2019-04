La semana de los famosos

Alejandra Rubio, criticada por su estilismo. La hija de Terelu se ha convertido en una influencer, pero su forma de vestir no le gusta a todo el mundo, y menos para un día como el Domingo de Ramos. Según algunos usuarios de Instagram no va adecuada para este día. No sabemos si será por las transparencias, el top, o por ir tan ajustada. Pero ella, no hace caso a las críticas y es fiel a su estilo.