El día a día de los famosos

Marc Clotet le enseña valores a su hija. "Nunca es demasiado pronto para enseñar la importancia de cuidar nuestro planeta. ¡Cambiando pequeñas acciones de nuestro día a día podemos cambiar el mundo! Reciclando, bajando la calefacción, no utilizando siempre el ascensor, utilizando electrodomésticos y programas ECO, reduciendo el consumo de plásticos, etc. Por eso me uno a la iniciativa #RespectEarthde @grundig_esp. ¡Feliz Día de la Tierra!", ha escrito el actor junto a esta bonita imagen en la que posa con su hija Lia, fruto de su relación con Natalia Sánchez.