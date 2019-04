La semana de los famosos

Lucía Rivera cuenta el robo que sufrió. La modelo ha compartido varios vídeos en los que narra cómo fue el robo que sufrió en la ciudad condal cuando iba a sacar dinero sola a un cajero. Finalmente, no sacó dinero pero el susto estaba por llegar: "Paso por debajo de un puente y se queda mirándome un tipo de frente, pero yo como soy tan guay, iba haciéndome selfies con mi móvil, sola, haciendo el estúpido. Cuando me quise dar cuenta lo tenía enfrente y me quitó el móvil con un movimiento suave y delicado. No me hizo daño. Lo fuerte es que llevaba el bolso abierto, muy lista yo. Corrí detrás de él 100 metros, podía haberle cogido pero me daba miedo".