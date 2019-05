El día a día de los famosos

Manuel Carrasco y Almudena Navalón, de gira. "La sonrisa se me instala en la cara cuando te veo disfrutar de lo que más te gusta. No sabes cuántas emociones vivo y he podido vivir a través de ti, siempre gracias... Día uno.#Valladolid#Sevienealgoimpresionante#Giralacruzdelmapa #Lacruzdelmapa❌ #Ontour", ha escrito la periodista junto a la imagen con su marido.