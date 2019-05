Andy Molina

"Madre, mi madre : mujer fuerte, valiente. Carácter y dulzura. Luz para cada uno de mis momentos más oscuros. Abrazo lleno de paz y seguridad al que siempre acudo y a medida que voy haciéndome mayor más . Persona con la que más he discutido y discuto pero menos me gusta hacerlo, más daño me hace. Mi fuerte y mi debilidad. Hogar. Sitio de reencuentro. Seguridad, estabilidad y toma de contacto con la realidad. Persona con la que puedo ser yo al 200%. Mi batería, mi cargador. Leona con los suyos, con su camada . Payasa de serie. AMOR en mayúsculas. Puertas abiertas con los suyos pero castillo amurallado con los extraños. Ama estar con ella, en silencio, en paz, leyendo un libro o viendo una película. Prefiere cena tranquila con sus tres o cuatro amigas de verdad, que una fiesta a todo trapo llena de gente . Es más, huye de lo último. No juzga a nadie ni a nada, y me recuerda todos los días que no lo haga yo; cada uno lo hace como mejor puede dada su circunstancia. Cree en la vida, confía en ella. Cree en Dios, pero no en el que nos han vendido. Cree en el Dios que es amor , que ayuda, perdona, entiende y nunca castiga. Me enseña cada día a investigarme, perdonarme, aceptarme y quererme tal y como soy . Lo hace con su ejemplo. Me impulsa a creer en mi, a borrar de mi vocabulario, de mi cabeza la frase “ No puedo”...Grande, bonita, bella, especial, risueña, tímida, segura, insegura, cabezota y perseverante. ..Feliz día de la madre, mama. Te quiero infinito y soy la tia más afortunada del mundo por tenerte como mami 💛"