El día a día de los famosos

Amaia Salamanca, los años no pasan por ella. La actriz sigue conquistando con la misma belleza que tenía de pequeña. "Algún que otro verano ha pasado...Que alguien me devuelva a mis veranos de 3 meses en Abadiano, a jugar a las tabas y a que amama me tirara el bocadillo de la cena por la ventana para seguir jugando.Al frontón, a la playa de Lekeitio, a la indecisión entre polo Drácula o Superhappy y a echarnos unas partidas del chúpate 2. #veranosdeniñez", escribía Amaia.