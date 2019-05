El día a día de los famosos

El alegato de madre de Malena Costa. "Bueno... quiero escribir algo... después de ser madre de dos hijos, nunca sabes físicamente como te vas a quedar... en mi profesión de modelo ya sabéis que el físico es muy importante entre otras cosas, pero la “inseguridad” que las madres tenemos después de parir e incluso durante el embarazo, de pensar si luego seremos las mismas de antes es algo que siempre está presente. Yo siempre he tenido un objetivo después de tener a dos preciosos hijos de los que me siento súper orgullosa, mi objetivo era estar igual o mejor que antes, he luchado mucho por ello, porque para mi era muy importante continuar mi carrera profesional y tener cmo siempre mi independencia económica que es lo que más feliz me hace, no sé si he conseguido estar mejor o igual, lo q si sé es que me siento súper feliz por los clientes que han vuelto a confiar en mi... parece fácil...pero no siempre lo es... desfilar junto a pivonazos bastante más jóvenes que yo y yo teniendo dos hijos pues supone ciertas preguntas y posiblemente inseguridades en mi cabeza. Pero sabiendo que @calzedonia@justbecomunicacion_es ha confiado en mi para su desfile me hace sentir tremendamente feliz y orgullosa de q todo el trabajo y esfuerzo de mi recuperación haya surgido efecto. Hay gente que por aquí ha escrito que estoy demasiado delgada, otros demasiado gorda para desfilar, no sé, todo eso depende de los ojos que lo vean ( y también del problema que tengan en su cabeza) no creo en que los cánones tengan que ser de una sola medida exclusiva, lo que si se es que soy modelo desde que tengo 11 años y eso es lo que me ha dado el sustento de mi vida, no me parezco ni quiero parecerme a nadie, soy como soy y mi objetivo nunca es llegar a ser parecido a alguien, simplemente intento ser la mejor versión de mi misma y ese ha sido mi objetivo siempre. Desde hace unos años soy más constante y eso es otro reto que he superado, porque antes no tenia constancia con nada. Con todo esto quiero dar las GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS a todos los q habéis confiado en mi durante todos estos años y a los que lo seguís haciendo, no sabéis lo feliz que me hacéis.Gracias también por todos los mensajes bonitos que me enviáis . ❤️", ha escrito la modelo junto a esta imagen.