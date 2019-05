El día a día de los famosos

Martina Klein se deshace en piropos con Álex Corretja. "Mientras este señor se dejaba la piel en el @mutuamadridopen (me sumo a la oleada de halagos a tu profesionalidad y a tu bella y original manera de transmitirnos la pasión por el tenis), yo he aprovechado para ver a mis amigas, mujeres increíbles que han sido mis pilares durante años y que en los reencuentro sigue surgiendo la magia. ¡Os echo de menos, amores míos!", ha escrito la modelo junto a esta bonita imagen.

Unas palabras que han tenido respuesta por parte del ex tenista: "Esta semana me ha sobrepasado, pero poderlo compartir contigo es lo mejor que me puede pasar!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️".