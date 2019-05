La semana de los famosos

Rocío Crusset estalla contra las críticas. "Me arde por dentro leer cierto tipo de comentarios que vienen de mujeres. Os voy a contar un poquito de qué va la cosa. Tengo 24 años y se conoce a 3 chicos con los que he salido durante un tiempo. 3 a los que me han asignado como 'novio'". El problema en este caso no es la prensa, que me trata con respeto (gracias), sino los comentarios de las mujeres tras las noticias. Se me tacha por mujeres de cosas que prefiero ni mencionar. No, no hay un límite de número de chicos. Saldré con el número de chicos que a mí me apetezca , como si no salgo con ninguno, que tampoco pasa nada. Por dios, que se me ha visto paseando con un chico un año después de mi última relación", sentencia la modelo.