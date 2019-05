El día a día de los famosos

Sara Sálamo reflexiona sobre los cambios que está sufriendo su cuerpo. “Más mamífera que nunca. El embarazo es una vivencia incomparable y asombrosamente extremista.¿Cómo me puedo sentir insegura e incómoda porque la ropa no me sienta bien, y que a su vez, sea etapa de mi vida donde más fotos desnuda me hago?No dejo de mirar mi barriga y mi nueva figura sin dejar de maravillarme. Otro momento mágico es poder crear códigos con mi bebé. Códigos que sólo nosotros conocemos. Al padre del retoño lo tengo frito con cada movimiento nuevo que siento, como si cada uno sucedería por primera vez. Con la misma ilusión con que entraba a la tienda Disney cuando tenía seis años.Y aunque también me siento agotada por las náuseas que persisten, la pesadez del cuerpo y el ser una hormona con patas, ahora, en el último trimestre, ya vaticino que voy a echar muchas cosas de menos", ha escrito la actriz junto a esta llamativa y sorprendente imagen en la que su tripa parece un huevo.