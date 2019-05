El día a día de los famosos

Lucía Rivera agradece a su madre todo su apoyo. "Recuerdo esta foto como si fuera ayer, mi madre estaba rodando 'After' y yo como siempre feliz acompañándola a shootings y rodajes, no había quien me sacara de allí. Hoy se que gracias a ti estoy aquí, por que me has enseñado lo que es el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, y te doy las gracias por darme la total libertad de hacer mi camino y seguir tus pasos. Me hace muy feliz", ha escrito la modelo junto a esta imagen de su infancia.