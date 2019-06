La semana de los famosos

Luis Cepeda ¿se casa? El cantante ha revolucionado a sus fans con esta foto en la que vestido para la ocasión anuncia que se casa. Pero, ¿con quién? Como no sea con la música... Por lo que sabemos Luis no tiene novia. Si al final da el 'Sí, quiero', desvelará quién es la afortunada. Aunque, por pretendientas no será...