El día a día de los famosos

Dani Martín comparte su enfermedad. "Se llama Rosácea lo que tengo, si, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así. Así es caballero! El hígado? Bien muy bien! Los riñones? Genial señora . Y los suyos? Pues ya estamos todos bien! Vengaaaaa feliz día!!vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! Tb vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea!!pueden llamarme Dani pig", comenta.La rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel y a veces los ojos. Causa enrojecimiento de la piel y espinillas.