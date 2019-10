El día a día de los famosos

Aly Eckmann, harta de las redes sociales. La ex concursante de GH VIP ha estallado en la red contra las propias redes: "Últimamente Instagram me aburre muchísimo. Ver cosas de los demás lo sigo haciendo a menudo pero subir cosas mias? Subir stories hablando de tal tema? Blek, pereza máxima. No se si es por no gustar lo que veo o porque ya no me importa tanto los comentarios que genera el contenido / me importa un cojon lo que dicen los demás. Haberme apartado de la televisión en españa (o la televisión en general? No estoy segura) me ha abierto los ojos muchísimo del veneno que es, lo poco que te aporta, lo poco que tenía que ver con todo eso, lo malo que es estar pendiente de lo que dicen los demás 🦠😃☀️ Quizá voy a empezar subir mas texto rollo “Dear Diary” a instagram. Quiza no. Who fucking cares Instagram isn’t my job? 😂❤️ and honestly thank god. Te imaginas tener que estar tan pendiente de TI misma??? Tener que editar y reeditar y sacar fotos todo el rato y hablar de ti misma a todas las marcas en todos los plataformas? Jesús H Christ. Dinero, bien. Trabajar por y para rrss, kill me. Ya no se ni lo que estoy diciendo. Bye. 🙋🏼‍♀️ ....... un poco contradictorio porque ahora que he subido esto voy a estar mirando los comentarios todo el día. You just can’t win!".