La semana de los famosos

La emotiva reflexión de Ana Obregón. "Nunca me digas que no puedo hacerlo.A mi, que he bailado con dos corazones y he respirado con dos pulmones. A mi, que he sido fuego hielo y viento Que he llevado en mi vientreel peso de dos mundos y he parido la vida a gritos. Que he abrazado a la tristeza sin miedo y he llorado sonrisas. A mí no me digas que no soy capaz de algo. O de todo", ha escrito, una poesía de Eva López Martínez que le ha robado el corazón.