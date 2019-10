El día a día de los famosos

Sergio Ramos dice 'adiós' a todos sus tatuajes. Aunque esperamos que solo sea una broma con photoshop, sus seguidores se han asustado, y mucho: "¿Dónde están tus tatuajes?", se preguntan todos. Él, de momento, no lo ha explicado, pero estamos seguros de que no se los ha quitado, que no cunda el pánico.