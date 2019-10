El día a día de los famosos

Natalia Sánchez comparte tiernos momentos con su pequeña. "LOS LUNES AL SOL (y a la sombra y con lluvia y con frío y con calor...😍)Conversaciones en el parque:Yo: Mamá, creo que ya tengo el master en “Horas de Parque”...🤦‍♀️Mi madre: ¡Pues anda que no te queda, cariño! Todavía no estás ni en primero de carrera...Yo: ...🤨 Morajela: Las madres, nos guste o no, SIEMPRE TIENEN RAZÓN...En primer lugar porque son seres más inteligentes ☝️y en segundo lugar porque han “pringado” antes que tú... 🤦‍♀️¡¡Felicísimo comienzo de semana, #FelizLunes y ánimo con las horas de parque!!😂😂 💪💪", ha comentado la actriz en sus redes sociales.