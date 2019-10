El día a día de los famosos

Alice Campello le dedica un romántico mensaje a Morata por su cumpleaños. "Has tenido que cambiar muchas cosas por mí desde que me conoces.Has cambiado tus prioridades, has quitado por primera vez tu orgullo, has descubierto lo que es vivir por una persona y sobretodo has aguantado cosas mias que NADIE hubiera aguantado.Tengo un carácter (muuuucho carácter 😂) muy muy complicado, doy el corazón por completo pero tengo también una parte muy complicada que sólo tú en el mundo sabes llevar.Hay veces cuando discutimos (porque si, nosotros también discutimos) que me entran ganas de llorar de como te veo pelear por mi, para que yo esté siempre bien, para enseñarme cuanto me adoras y que de verdad no puedes vivir sin mi.Esto para mi es amor... que no son regalos, no son cosas que no cuestan sacrificio, no son palabras tiradas al aire, amor para mi es lo que me das cada día cuando te veo ponerme en el centro de tu vida y solo buscas mi tranquilidad y vivir por y para mi ante todo. Quiero que sepas, mi amor, que pienso que nunca seremos una pareja normal, que hay algo entre tú y yo que veo en muy poca gente... y es algo que se ha creado con sacrificio, amor, peleas, momento duros compartidos de nuestra vida y que nunca nos olvidaremos. Gracias por estar, gracias porque cuando siento que nadie me entiende, estás tú siempre listo para abrazarme hasta cuando no me lo merezco. Esto para que sepas que las palabras nunca podrán llegar a decirte lo que siento por ti y lo que te necesito y te amo. GRACIAS ayer, hoy y siempre... FELICIDADESSSSS 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️❤️amor de mi vida".