La semana de los famosos

Irene Junquera se defiende de las críticas. "Se me ha tachado de indolente, carente de carácter y de personalidad, y no pensaba pronunciarme precisamente porque no necesito demostrar nada a nadie y quien me conoce lo sabe. Pero sí voy a reivindicar mi derecho a comportarme como me nazca en una situación muy concreta y peculiar como es la casa de GH, porque desde fuera es sencillo criticar e incluso juzgar a las personas; yo soy leal, cariñosa y empática. Y tengo carácter, pero no mal carácter. Nunca he hecho un papel ni he buscado con mis actuaciones estar en más o menos videos, quizá ese ha sido mi error: el querer vivir la experiencia de una convivencia sin pensar en el concurso. Gracias a los que a día de hoy me seguís mandando mensajes cariñosos y gracias a los que opináis sobre mi paso por el programa, os haya gustado o no. Soy consciente de que el conflicto es más atractivo para el espectador y que hay tramas dentro y fuera que tienen una gran fuerza mediática. Y lo entiendo. Cada uno, formamos parte de un todo, y, como en un equipo de fútbol, no todos los jugadores tienen el mismo papel. Yo he vivido el reality a mi manera, tratando de no perder mi esencia a pesar de las circunstancias. Os mando un millón de besos. Seguimos ❤️".