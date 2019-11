El día a día de los famosos

María Castro celebra el Día de Todos los Santos recordando a los suyos. "Ayer pensé mucho en vosotros... no hay día que no os dedique “recuerdos”, pero ayer estaban plagados de más nostalgia...Esta mañana he visto “Coco” con mi hija... y me encantaría sentir la muerte con la celebración y la alegría con la que ellos la sienten... pero aún no soy capaz, aún no he aprendido... ahora sí os aseguro, que si es cierto eso de que seguís vivos y con nosotros, mientras os recordemos, podéis estar tranquilos... porque no hay día que vuestros nombres, y vuestra vida, no salgan a la luz en casa!Os quise, os quiero y os querré por siempre.Susiño, tranquilo, que no tendrás que comer más huevos... doña Josefa debe estar hinchandote ya a empanada de zamburiñas y pan de millo".