El día a día de los famosos

Sandra Barneda nos cuenta el secreto de su felicidad. "Alguien me dijo hace un tiempo que el secreto era sonreirle al cielo. Agarrarse al motor de la vida, al placer se sentir a flor de piel , a aceptarse sin lucha, con compasión, con mimo.Alguien me dijo que confiar es dejar ir, olvidarse del control de una misma y sus pensamientos. Aceptar los miedos y aprender a convivir con tus fantasmas.Yo aprendo cada día y sigo mirando al cielo, aunque a veces me olvide de la sonrisa.Aprender es ceder, es comprenderse, es escucharse incluso cuando el ruido del dolor te deja sorda.Todo lo que pensaba no fue. Todo lo que creía no fue. De todo lo que sentía permanece lo verdadero. Nada importa más que lo esencial. Aquello que no se puede ver con los ojos. Ni escuchar con la mente. Y tú ¿ Te sonríes y miras al cielo?"