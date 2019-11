El día a día de los famosos

Sara Sálamo da las gracias a su madre por algo muy especial. "Recuerdo la primera vez que crucé el charco para trabajar.Tenía mucho miedo a lo desconocido. A viajar sola. A todo lo que estaba por venir.Estos días, he repetido otra primera vez. En esta ocasión, siendo madre. Y los miedos eran totalmente distintos. Esta vez, ninguno tenía que ver conmigo.En realidad me apetecía compartir estas palabras solo para darte las gracias: mamá.Gracias por acompañarnos a Theo y a mí en esta aventura. Sin ti, no podría haber compaginado el rodar esta película, con tener a mi cachorro cerca.Supongo que los abuelos son la verdadera “conciliación” de la que tanto se habla".