El día a día de los famosos

Ariadne Artiles reflexiona sobre la maternidad y Carla Pereyra se suma. "Dormir a nuestros hijos a veces se convierte en los momentos más difíciles y agotadores por los que pasamos. Esto nos hace cuestionarnos las mil y una formas que otras personas o profesionales nos proponen. Mi elección siempre es hacerlo con amor y muuuuucha paciencia. Como dice el gran Carlos Gonzalez con gran sentido común “ Yo no dejaría jamás llorar a mi hijo, ni a mi esposa, ni a mis padres ni a mis amigos. Cuando una persona a la que quiero llora voy a ver que le pasa e intento consolarla “Utilicemos siempre el sentido común para todo es lo que viene a decir.En la bio les dejo enlace directo a un artículo muy interesante sobre este tema que acabamos de subir a @lavidamadre.es donde explica los pros y contras de estos métodos.Dejarlos llorar es una buena opción❓", se pregunta Ariadne.Carla Pereyra no ha dudado en sumarse a la reflexión: "No me gusta que lloren por nada, menos cuando se van a dormir... porque irse a dormir con ese sentimiento? Y porque si los padres dormimos juntos ellos deben dormir solos? Uhmmm a veces, practico colecho y no se si soy yo mas feliz o ellas!!!❤️".