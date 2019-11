El día a día de los famosos

Lara Álvarez revive su infancia. “Estoy muy contenta porque de repente hoy me ha dado por encontrar un vídeo de cuando tenía 9 años y todavía me acuerdo de la coreografía. Me hace muchísima ilusión enseñaros esto”, comenta Lara Álvarez. Se refiere al vídeo de su participación en 'Menudo Show', donde imitó a Janet Jackson cuando solo era una niña.