El día a día de los famosos

Carla Pereyra muestra el resultado de su esfuerzo. "La constancia me mantiene en orden, firme en mis decisiones y hace que todo fluya mejor... aprendí a vivir asi, y me esfuerzo cada dia por ser mejor en cada pequeña cosa que hago... mis entrenamientos con @crysdyaz me han ayudado mucho a cumplir mis objetivos no solo fisicos sino mentales tambien!", ha comentado la mujer de Simeone con varias fotografías y vídeos de su rutina de ejercicios.