El día a día de los famosos

Las aplaudidas palabras de Sara Sálamo. "No os podéis hacer una idea de las veces que he dicho: “No puedo más” “Esta semana le desteto”. Rodando una película, escribiendo algo que pronto os contaré, y amamantando a un bebé que come cada tres horas, muchos días termino exhausta.He llorado por tener la sensación de estar haciéndolo todo a medias. Sobre todo, esos días que he tenido que recurrir a algún biberón de fórmula porque con el trabajo he sido incapaz de extraerme todas las tomas que él necesitaba. Esos días los he sentido, absurda mente, como una derrota… Y nada más lejos de la realidad. A veces tengo que pararme frente al espejo y recordarme lo bien que lo estoy haciendo. Aprender a no fustigarme tanto. Y a saber gestionar el cóctel que supone esta aventura. Porque lo hacemos lo mejor que podemos, y la opción que elijamos será sin duda, la mejor para nuestro cachorro.Pero yo he apostado por darle el pecho a mi bebé, y aunque la lactancia a demanda es durísima, también es maravillosa. Esos ratitos que sólo son nuestros, y lo gratificante que es verle crecer por alimentarse de mi cuerpo, hacen que la falta de sueño merezca la pena.Comparto esta reflexión, para recordaros a todas las mamás del mundo, que sois unas superheroínas. Mucho más que las de Marvel 💙".