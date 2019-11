El día a día de los famosos

Andrea Molina se siente "afortunada". "Hoy Madrid huele a familia, a risas, a ilusión, a verdad. Hoy Madrid huele a abrazos, a niños corriendo, a jovenes andando con abuelos, a miradas llenas de ilusión al ver las luces ... hoy empieza a oler a Navidad, a amor, a mucho amor y yo que soy una amante de ella y de todos los momentos que me ha regalado a lo largo de mi vida y que me regala a día de hoy, sonrío y me emociono. Pienso en mi abuelo que sin estar está más presente que nunca en mi vida, porque sí señores ellos están en otro plano, pero están. No lo olviden nunca, disfruten de las navidades, sonrían , rian y celebren. Háganlo por ellos, porque ellos nos enseñaron a hacerlo y no hacerlo ahora sería no ser fiel a ellos...Hoy tambien pienso en mi familia, en mi pareja, en mis amigos, en mi gente ... y me digo: "Que jorobadamente afortunada eres Andy, agradece, agradece a la vida" !Hoy Madrid me gusta, me gusta mucho. ❤ ".